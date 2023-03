Les deux premiers mois ont été marqués par une baisse du nombre d'entreprises actives sur le marché. Photo:hanoimoi

Hanoï (VNA) - Les deux premiers mois ont été marqués par une augmentation du nombre d'entreprises qui se sont retirées du marché, de 14,5% en glissement annuel.

Ces deux premiers mois, 19.700 entreprises ont vu le jour dans le pays, soit une baisse de 3% par rapport à la même période de 2022.



Ainsi, si l'on compte les 18.200 entreprises ayant repris leurs activités (-18,6% en glissement annuel), le nombre d'entreprises actives sur le marché est de 37.900 unités, -11,2%.



De plus, le nombre d’emplois créés a reculé de 20,1% en glissement annuel, avec 119.600.



Le fait que le nombre d'entreprises nouvellement créées et remises en activité soit inférieur au nombre d'entreprises qui se retirent du marché lors de ces deux premiers mois montre que la situation de la production et des affaires est toujours confrontée à de nombreuses difficultés. -CPV/VNA