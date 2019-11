Photo: Vietnamexport

Hanoï (VNA) - Au cours de la première quinzaine de novembre, le Vietnam avait un déficit commercial de 26 millions de dollars. Cependant, de janvier au 15 novembre, le pays a affiché un excédent commercial de 9,18 milliards de dollars.



Selon des données préliminaires du Département général des Douanes, le commerce extérieur a atteint 22,09 milliards de dollars du 1er au 15 novembre (-10,7% en un an) et 450,46 milliards de dollars de janvier au 15 novembre ( 7,6%).



Les exportations nationales ont atteint 229,82 milliards de dollars de janvier au 15 novembre ( 8%), dont 11,03 milliards lors de la première quinzaine de novembre (-16%).



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les exportations de produits tels que textile-habillement, bois et produits dérivés, produits agricoles et aquatiques, connaissent une forte croissance en fin d'année en liaison avec les fêtes et jours fériés. Le Vietnam bénéfice des possibilités offertes par les accords de libre-échange pour développer ses exportations. En outre, les exportations tirent également profit des efforts visant à améliorer considérablement l’environnement des investissements des entreprises nationales.



Dans le classement de la compétitivité mondiale récemment publié, le Vietnam a gagné 10 places pour se classer 67e, devant une puissance qu’est l'Inde. Bien que le Vietnam soit derrière certains pays d’Asie du Sud-Est comme Singapour et les Philippines, aucun pays n’a pu progresser autant en seulement un an.



Compte tenu du dynamisme actuel, le commerce extérieur du Vietnam devrait atteindre 500 milliards de dollars dans un avenir proche.-CPV/VNA