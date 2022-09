Tel Aviv (VNA) - M. Abir Kara, vice-président du bureau du gouvernement, député de l'Assemblée nationale d'Israël, a hautement apprécié les réalisations de développement obtenues par le Vietnam lors de la célébration de la 77e fête nationale du Vietnam (2/9/1945-2022), tenue le 11 septembre dans la ville de Tel Aviv en Israël, par l'ambassade du Vietnam en ce pays.

Cérémonie de signature de l'accord de libre-échange (EVFTA) entre le Vietnam et l'UE. Photo : VNA

Cet événement a attiré environ 250 invités qui étaient des représentants d'agences, d'organisations, des corps diplomatique, d'experts, ainsi que des amis et des partenaires du Vietnam.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Quoc Trung, a passé en revue des réalisations du développement socio-économique du Vietnam, dans le contexte des difficultés de l'économie mondiale dues à l'influence de la pandémie de COVID-19 et du conflit de la guerre.

L'ambassadeur a souligné que la relation bilatérale entre le Vietnam et Israël s'est fortement développée dans de nombreux aspects, notamment le commerce, la haute technologie, l'agriculture, la santé... La perspective de coopération entre les deux pays est très positive, surtout dans le contexte où le Vietnam renforce la transformation numérique et Israël possède de nombreux atouts dans le domaine de la technologie.

Etablies en 1993, des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël se sont heureusement développées cers derniers temps, notamment au cours de la dernière décennie.

Lors de la cérémonie, les participants ont regardé un documentaire sur le pays, la culture et le peuple du Vietnam et le président Ho Chi Minh, participé à un défilé de mode et goûté des plats vietnamiens traditionnels.- VNA