Hanoï (VNA) - À partir du 1er janvier 2022, les citoyens entrant au Vietnam ayant reçu les doses complètes de vaccins ou guéri du COVID et dotés d'un certificat de test PCR négatif n'auront qu'à être isolés à domicile pendant trois jours.

Selon la Résolution N°128 du gouvernement sur "l'adaptation sûr, flexible et le contrôle efficace du COVID-19" et autres textes concernés, le ministère de la Santé (organisme permanent du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle du COVID-19) guide la mise en œuvre des mesures préventives pour les personnes entrant au Vietnam par voie aérienne.

Ainsi, il est obligatoire pour les citoyens d'avoir un test PCR négatif pour le SARS-CoV-2 dans les 72 heures avant d'entrer dans le pays. Pour les enfants de moins de 2 ans, une déclaration médicale est nécessaire.

Les citoyens vietnamiens, les Vietnamiens résidant à l'étranger et leurs familles (femme/mari et enfants) qui n'ont pas été vaccinés ou n'ont pas reçu suffisamment de doses seront vaccinés à titre gratuit pendant la période de quarantaine (s'ils y ont besoin).

Le paiement des frais de test, d'isolement médical, d'examen et de traitement médicaux et autres dépenses concernées (le cas échéant) devra se faire conformément à la réglementation.

Suite à la prescription du ministère de la Santé, pendant les trois premiers jours à compter de la date d'entrée, les personnes venues au Vietnam devront surveiller elles-mêmes leur situation sanitaire dans leur lieu de résidence (maisons, hôtels, centres de villégiature, bureaux de représentation, dortoirs, etc.) ; aucune sortie et aucun contact avec les gens autour ne sont autorisés.

En outre, il est obligatoire de tester le SARS-CoV-2 par RT-PCR les 1er et 3e jours à compter de la date d'entrée.

Si le résultat du test est négatif, il faut continuer à surveiller sa santé jusqu'à la fin des 14 jours à compter de la date d'entrée.

En cas de test positif, le ministère de la Santé et les organismes compétents devront agir conformément à la réglementation.

Les enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées de plus de 65 ans et celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents, qui ne doivent pas subir la surveillance sanitaire dans un établissement médical désigné, seront isolés avec leurs parents ou leurs soignants. Ces derniers doivent avoir reçu des doses complètes de vaccins ou être guéris du COVID-19, sans oublier d'exécuter sérieusement les exigences de tests et de réglementations relatives à la prévention et la lutte contre le COVID-19. -CVN/VNA