Signature d'un protocole d’accord entre le port international de Long An et le port d'Oakland

Long An (VNA) - Le 8 août, une délégation de la Californie, conduite par la maire d’Oakland, Sheng Thao, s’est rendue dans la province méridionale de Long An, où elle a eu une séance de travail avec les autorités locales.



Lors de la séance de travail, le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Van Duoc, a émis le souhait de Long An d’accueillir des investisseurs américains dans les temps à venir.



Selon le Comité populaire provincial de Long An, les États-Unis sont actuellement classés 6e parmi environ 40 pays et territoires investissant à Long An, avec 23 projets, totalisant un capital enregistré de plus de 484 millions de dollars.



A cette occasion, un protocole d’accord a été signé entre le port international de Long An et le port d'Oakland.-VNA