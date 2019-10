Des élèves vietnamiens participant au Prix international des jeunes inventeurs 2019 en Indonésie. Photo: Internet

Jakarta (VNA) – Le Vietnam a décroché deux médailles d’or et une d’argent dans le cadre du Prix international des jeunes inventeurs 2019 (International Young Inventors Award- IYIA 2019) qui a eu lieu du 9 au 12 octobre en Indonésie.

Les médailles d’or ont été remportées par un groupe d’élèves du collège Trung Vuong (Hanoï) qui a inventé un système de freinage d'ascenseur et un groupe composé d’élèves des lycées Chu Van An, Hanoï-Amsterdam et du collège Trung Vuong (Hanoï), avec un système de caméras de détection précoce des incendies.

Un chauffe-eau solaire automatique, inventé par un groupe composé de trois élèves des lycées Chu Van An, Thang Long et Vietnam-Allemagne à Hanoï, a remporté une médaille d’argent. -VNA