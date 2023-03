Le Parti et l'État vietnamiens attachent toujours une importance particulière à la jeunesse, faisant confiance à la force des jeunes et de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Des experts vietnamiens et étrangers ont discuté du développement d’un partenariat durable entre le Vietnam et le Canada dans la formation et l’enseignement professionnel.

La Thaïlande renforcera davantage sa coopération avec le Vietnam dans les domaines des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation.

La province de Quang Tri (Centre) développe la pêche de manière moderne et durable et renforce la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).