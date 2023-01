Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les fournisseurs de services à Internet du Vietnam ont confirmé qu’à partir de midi le 28 janvier, le câble sous-marin Intra Asia (IA) avait un problème, ce qui a gravement affecté les connexions Internet internationales du Vietnam.

La cause a été déterminée comme étant le câble rompu à un endroit à environ 130 km de Singapour. L'incident a perdu toute la capacité de connexion du Vietnam vers Singapour.

D'une longueur totale de 6.800 km, le câble sous-marin IA relie Singapour, le Vietnam, les Philippines, Hong Kong (Chine) et le Japon. Il s’agit d’un câble Internet important pour le trafic Internet vers les Amériques et l'Europe pour les clients au Vietnam et dans la région d'Asie.

Auparavant, trois autres câbles avaient des problèmes. Concrètement, respectivement le 26 décembre 2022 et le 21 janvier 2023, le câble APG avait rencontré des problèmes sur les sections S6 à proximité de Hong Kong (Chine) et S9 vers le Singapour.

Le câble AAE-1 a aussi rencontré des problèmes fin novembre 2022 sur les branches S1H.1 vers Hong Kong (Chine) et S1H.3 vers Singapour.

Actuellement, seules les réparations de la branche S1H.1ont été achevées.

Pour rappel, en 2021, le câble AAG avait rencontré de nombreux problèmes dans les deux sens reliant Singapour et Hong Kong (Chine). - VNA