Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L'Interfoam Expo Vietnam 2023, la première du genre, a ouvert ses portes le 23 août dans le centre économique de Hô Chi Minh-Ville.L'exposition a été organisée conjointement par la Société nationale des foires et de la publicité du Vietnam (Vinexad) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, la société d'exposition HJT, l'Association vietnamienne de l'emballage (VINPAS), l'Association de la construction et des matériaux de construction de Hô Chi Minh-Ville (SACA), et l'Association vietnamienne des plastiques de Saigon (VSPA).L'événement a rassemblé des entreprises et des experts de premier plan dans le développement de matériaux en mousse et leur application sur le marché de l'Asie du Sud-Est, présentant des produits en mousse polymère, de la mousse métallique, des matières premières, des agents moussants, des équipements de moussage, des équipements de découpe et des équipements de test.En outre, l'exposition a également vu la participation de fournisseurs d'équipements et de technologies de recyclage, d'équipements de protection de l'environnement, d'adhésifs et de produits d'étanchéité, de films rétractables et de rubans adhésifs.Le troisième forum international sur les mousses et leurs applications, intitulé « Redéfinir la mousse », se tiendra également dans le cadre de l'exposition et se concentrera sur des sujets tels que le développement durable, l'innovation et les applications technologiques, ainsi que la technologie des mousses dans divers domaines.L'exposition se déroule jusqu'au 25 août.- VNA