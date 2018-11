Hanoi (VNA) – Plus de 150 entreprises vietnamiennes et singapouriennes ont participé à un séminaire organisé mardi à Hanoï pour chercher de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement.

Il s’agit d’une activité dans le cadre d’une série d’évènements organisés par l’Association d’amitié Vietnam-Singapour (VSFA), en collaboration avec l’ambassade du Vietnam à Singapour et d’autres organes singapouriens, en l’honneur du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 5e anniversaire du partenariat stratégique des deux pays.

Lors du séminaire, les entreprises vietnamiennes participantes ont exprimé leur volonté de se connecter avec leurs homologues singapouriens participant aux chaînes de valeurs régionales et mondiales dans le contexte de l’économie numérique et de la 4e révolution industrielle.

De leur côté, les entreprises singapouriennes ont exprimé le souhait de se renseigner sur les politiques d'attraction des investissements et stratégies économiques du Vietnam dans le nouveau contexte ainsi que de chercher à élargir leurs activités au pays.

Les investisseurs singapouriens et groupes multinationaux basées à Singapour ont apprécié de récentes politiques de rénovation du Vietnam. Ils ont souhaité que l’environnement des affaires du Vietnam continue d’être amélioré pour accueillir de nouveaux vagues d’investissement.

A cette occasion, la VSFA, en collaboration avec le Conseil d’affaires Etats-Unis – ASEAN (USABC), a organisé un colloque pour intensifier les liens entre les groupes américains en activité à Singapour, dans les pays membres de l’ASEAN et les entreprises vietnamiennes spécialisées dans la banque, la finance et l’innovation.

Les entreprises vietnamiennes et américaines participantes ont discuté des mesures pour exploiter au mieux les progrès scientifiques et technologiques et intensifier leur participation aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales des grands groupes spécialisés dans les technologies de l’information, la banque, la finance et l’innovation.

Elles ont également discuté des opportunités pour les groupes américaines d’intensifier leurs investissements et leur participation à l’actionnarisation des banques vietnamiennes.

Le président de la VSFA Vu Viet Ngoan a tenu en haute estime la coopération intégrale entre le Vietnam et Singapour, notamment depuis l’établissement de leur partenariat stratégique en 2013.

Selon lui, Singapour est actuellement le troisième marché d’importation du Vietnam au sein de l’ASEAN et le Vietnam est le 5e marché d’importation de Singapour dans ce bloc régional. La participation des deux pays à des accords de libre-échanges de l’ASEAN et de l’ASEAN+, y compris l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTTP) et l'Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP), contribuera au resserrement des relations bilatérales et au renforcement de leur participation aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Lundi soir, une exposition de peintres vietnamien Pham Luan et singapourien Jeffrey Wandly a été inaugurée à The Arts House Singapore en l’honneur du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Singapour. -VNA