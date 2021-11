Séance de travail entre les deux parties. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre de l’Education et de la Formation, Nguyen Kim Son, a rencontré le 26 novembre à Berne la secrétaire d’État suisse à la formation, à la recherche et à l’innovation, Martina Hirayama.



Leur séance de travail a eu lieu dans le cadre de la visite officielle en Suisse du président Nguyen Xuan Phuc, qui intervient au moment où les deux pays fêtent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et le 30e de leur coopération au développement.



Nguyen Kim Son a proposé de renforcer la coopération entre les universités des deux pays, notamment les programmes de formation communs dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, des assurances, de la banque, de la haute technologie…



Soutenant cette proposition, Martina Hirayama a suggéré que les agences publiques des deux parties jouent un rôle constructif afin que les délégations des universités des deux pays puissent se rencontrer, échanger et convenir des programmes de coopération.



Le ministre vietnamien a également déclaré souhaiter que la Suisse continue d’octroyer des bourses aux étudiants vietnamiens, aidant le Vietnam à améliorer la qualité de ses ressources humaines. La secrétaire d’Etat suisse a aussi émis le souhait que les deux parties promeuvent leur coopération dans l’éducation. -VNA