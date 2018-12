La délégation du Vietnam à la 17e conférence ministérielle Vietnam-Laos-Cambodge sur la coopération tripartite dans la lutte contre la drogue. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – La 17e conférence ministérielle Vietnam-Laos-Cambodge sur la coopération tripartite dans la prévention et la lutte contre la drogue a eu lieu jeudi 6 décembre dans la capitale laotienne.



La conférence a été coprésidée par le général de division Somvang Thammasith, vice-ministre laotien de la Sécurité publique et chef du Comité de pilotage de la prévention et de la lutte contre la drogue du Laos, le général de corps d’armée Le Quy Vuong, vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, et par le général d’armée Chunsovan, chef adjoint du Comité national de prévention et de lutte contre la drogue du Cambodge.



Le général laotien Somvang Thammasith a indiqué qu’il s’agissait d’une bonne occasion pour les trois pays d’évaluer la mise en œuvre de la déclaration commune de la 16e conférence, ainsi que de discuter des orientations et plans de coopération trilatérale dans les prochaines années.



Le vice-ministre vietnamien Le Quy Vuong a affirmé l’engagement et la détermination du Vietnam de renforcer la collaboration avec le Laos et le Cambodge dans la lutte contre la criminalité, en particulier celle liée à la drogue.



Les participants ont écouté des rapports des trois pays sur leurs activités de lutte contre la drogue et les résultats de la coopération trilatérale en la matière. Ils ont souligné l’importance des partages d’informations et de la collaboration dans les enquêtes et le démantèlement des réseaux de production de drogue.



Les délégués ont convenu de faire des efforts dans la mise en œuvre de la Vision de l'ASEAN pour une région sans drogue et de l’Objectif de l’ASEAN sur la protection de la Communauté contre le fléau de la drogue durant la période 2016-2025.



Ils se sont mis d’accord sur le renforcement de la coopération trilatérale dans le cadre du Protocole d'accord sur la coopération dans la prévention et de la lutte contre la drogue dans la sous-région du Mékong (MOU 1993), ainsi que l’intensification de la coopération avec les autres pays membres de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).



Les participants ont été unanimes à organiser la 18e édition de la conférence ministérielle Vietnam-Laos-Cambodge sur la coopération tripartite dans la lutte contre la drogue au Vietnam en 2019. -VNA