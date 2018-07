Singapour (VNA) - Un séminaire sur la promotion de l’investissement dans la province vietnamienne de Quang Binh (Centre) a eu lieu le 6 juillet à Singapour.

S’exprimant lors du séminaire, Nguyen Huu Hoai, président du Comité populaire de la province de Quang Binh a présenté les potentiels, les atouts et les politiques préférentielles de la localité accordées aux investisseurs étrangers, notamment dans le tourisme, les énergies renouvelables, le transport.

Quang Binh possède une côte de 116 km de long avec des belles plages et un site classé au patrimoine naturel mondial: le parc national Phong Nha-Ke Bang avec près de 400 grottes. Elle se situe en position stratégique dans le couloir de développement économique Est-Ouest, et sert de carrefour commercial pour les relations commerciales entre le Vietnam, le Laos, la Thaïlande, le Myanmar et les pays de l’Asie du Sud.

Quang Binh compte actuellement plus de 440 projets d’investissement en activité dont 23 projets d’investissement étranger cumulant un capital de 763 millions de dollars, a fait savoir Nguyen Huu Hoai. Il a souligné que la localité s’engageait à accompagner les investisseurs dans tout le processus d’investissement : exploration, élaboration, mise en œuvre du projet. Par ailleurs, elle va également aider les investisseurs dans le dégagement de terrain, la formation de la main-d’œuvre, la construction d’infrastructure…

De son côté, Douglas Foo, président de Singapore Manufacturing Federation (SMF) a indiqué que 2018 marquerait un jalon important dans la coopération stratégique bilatéral car les deus pays célèbrent les 45 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

« SMF assistera les entreprises singapouriennes souhaitant investir au Vietnam et plus particulièrement dans ses localités, dont Quang Binh », a-t-il dit, avant de se déclarer convaincu qu’avec les protocoles d’accord signés lors de ce séminaire, les investisseurs singapouriens auraient plusieurs opportunités de coopération et pourraient intensifier leurs activités d’investissement à Quang Binh.

A l’issue du séminaire, les dirigeants de Quang Binh ont signé les protocoles d’accord de coopération avec SMF, la compagnie de gestion de capitaux SOFOS et Kinder World Education Group de Singapour. -VNA