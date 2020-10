Hanoi (VNA) - Le Premier ministre du Conseil des affaires d’État chinois Li Keqiang a adressé jeudi 22 octobre un message de sympathie au Premier ministre Nguyên Xuân Phuc à la suite de graves inondations qui ont causé de lourdes pertes en vies humaines et en biens dans plusieurs provinces du Centre.

Les inondations historiques ont fait des ravages dans les provinces centrales du Vietnam. Photo: VNA

Le même jour, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le ministre singapourien des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan ont également exprimé leur sympathie au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh.



Selon le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, les inondations qui ont commencé le 6 octobre ont fait 111 morts et 22 disparus dans tout le pays à 7 heures mercredi matin 21 octobre.



Quelque 371 ha de rizières ont été submergés, 7.126 ha de cultures endommagées. et plus de 700.000 bovins et volailles tués ou emportés par les eaux. Les inondations ont également causé des dommages importants aux infrastructures locales d’agriculture, d’irrigation et de transport. – VNA