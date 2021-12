Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam vient de signer la Directive N°34/CT-TTg, approuvé le 21 décembre 2021 par le Premier ministre, visant à accélérer la mise en œuvre du projet d’intégration des droits de l’homme dans les programmes d'enseignement du système éducatif national.

Approuvé en 2017, le projet a contribué à la sensibilisation à l’importance des droits de l'homme, en particulier auprès des fonctionnaires, gestionnaires, enseignants, étudiants, élèves des établissements du système éducatif national.

Afin de promouvoir une éducation aux droits de l'homme appropriée à chaque niveau d'enseignement et de formation, le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et comités populaires à tous les niveaux de se renseigner et de diriger la mise en œuvre du projet.

De son côté, l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh accélérera la rédaction et la publication de documents de référence sur l'éducation aux droits de l'homme et soutiendra les établissements d'enseignement et de formation professionnelle dans le perfectionnement de leurs programmes d’enseignement. L’Académie renforcera aussi la sensibilisation aux droits de l'homme auprès des responsables et gestionnaires du système politique, des organes et entreprises publics.

Enfin, l'Académie coopérera avec les ministères, secteurs, comités populaires provinciaux et municipaux et les organisations concernées pour mettre en œuvre efficacement l'intégration des droits de l'homme dans les programmes d'enseignement. -VNA