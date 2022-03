Bateaux de pêche du Vietnam. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) – Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên, a exhorté le 21 mars la province de Thanh Hoa (Centre) à être plus drastique dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne (CE) sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Il est nécessaire que Thanh Hoa renforce la communication auprès des pêcheurs, des organisations et individus concernés, pour qu’ils comprennent et s'engagent à bien mettre en œuvre les réglementations sur la lutte contre la pêche INN, a indiqué Phung Duc Tiên, également chef adjoint du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN, lors d’une séance de travail avec les autorités provinciales.

Une délégation de la CE se rendrait au deuxième trimestre 2022 pour vérifier la situation réelle de la mise en œuvre par le Vietnam des recommandations de la CE et présenter de nouvelles recommandations pour la feuille de route de retrait du « carton jaune » imposé au Vietnam, a-t-il fait savoir.

Donc, la province doit compléter et mettre à jour de toute urgence les données du système de surveillance des navires par satellite (VMS) pour les navires de pêche d'une longueur de 15m et plus et mettre à jour régulièrement les données sur le logiciel Vnfishbase, a-t-il souligné.

Le vice-ministre a également exhorté Thanh Hoa à accorder plus d'attention à la conservation de l’environnement marin dans le développement de la pêche, à être plus résolue dans le traitement des infractions administratives.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên, également chef adjoint du Comité national de pilotage de la lutte contre pêche INN, travaille avec les autorités de la province de Thanh Hoa. Photo: VNA

La province de Thanh Hoa compte 1.128 navires de pêche ayant déjà activé le système de surveillance des navires par satellite (VMS), représentant 99,4% du nombre total de navires de pêche en activité.

Thanh Hoa n'autorise pas les navires de pêche sans équipement de surveillance à opérer en mer.

En 2021, la province a traité 100 cas d'infractions administratives dans le secteur de la pêche avec une amende totale de 729 millions de dôngs. Au cours du premier trimestre 2022, 30 affaires ont été traitées avec une amende totale de 252 millions de dôngs. -VNA