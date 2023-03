Binh Thuan (VNA) - Les provinces côtières de Ninh Thuan et Binh Thuan (Centre) ont pris un large éventail de mesures pour empêcher la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans le but d'obtenir que la Commission européenne (CE ) l'avertissement « carton jaune » contre les exportations de fruits de mer du Vietnam a été supprimé.

Photo : VNA

Selon le service de l'Agriculture et du Développement rural de Binh Thuan, les prises totales de la localité au premier trimestre 2023 ont atteint 47.600 tonnes, soit 22,7 % du plan annuel et une hausse de 7 % par rapport à la même période l'an dernier.



Depuis le début de cette année, les agences locales compétentes ont coordonné avec les autorités des localités côtières pour éduquer les résidents locaux sur les réglementations légales concernant la prévention et le contrôle de la pêche INN grâce aux systèmes de surveillance des navires (VMS).



Le service a indiqué qu'au 9 mars, pas moins de 1.930 bateaux de pêche à Binh Thuan étaient équipés de VMS, soit 99,4 % du total.



Les autorités provinciales se sont concentrées sur la planification du secteur de la pêche, l'augmentation de la flotte de navires de pêche hauturière et la réduction progressive de la pêche côtière afin de protéger les ressources aquatiques associées à la prévention de la pêche illégale dans les eaux étrangères, contribuant ainsi à promouvoir le développement durable du secteur.



À Ninh Thuan, l'inspection et la supervision des navires de pêche, l'application de la loi et la traçabilité des produits de la mer ont également été strictement effectuées, contribuant à empêcher la pêche illégale dans les eaux étrangères par les navires de pêche locaux.



Les autorités provinciales ont jusqu'à présent organisé 110 cours de formation pour plus de 6.000 fonctionnaires locaux et pêcheurs afin de leur fournir des connaissances juridiques, les aidant à mieux comprendre les problèmes liés à la pêche INN.



De nombreux propriétaires de bateaux de pêche ont signé des engagements de ne pas violer les eaux étrangères lors de leurs voyages de pêche à longue distance.



Selon la sous-direction provinciale des pêches, 100% des navires de pêche hauturière ont obtenu des licences de pêche, tandis que le taux de bateaux de pêche dotés de certificats de sécurité alimentaire et équipés de VMS a atteint respectivement 99,5% et 99,7%. Tous les navires de pêche locaux ont été enregistrés et les données pertinentes ont été synchronisées avec le système de base de données des pêches du Vietnam (VNFishbase).



En 2023, Ninh Thuan devrait pêcher plus de 124.000 tonnes de fruits de mer, la production de la pêche hauturière représentant environ 70 % du total.

Le 23 octobre 2017, la Commission européenne (CE) a émis un avertissement "carton jaune" au Vietnam, après que le pays n'ait pas démontré de progrès suffisants dans la lutte contre la pêche INN. La CE devrait mener une inspection sur la pêche INN au Vietnam en juin 2023. -VNA