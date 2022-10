Hanoi (VNA) - Les infrastructures portuaires de pêche sont considérées comme un point d'appui important pour les pêcheurs dans la consommation des produits, l'approvisionnement en matières premières, …créant des conditions favorables aux secteurs concernés à contrôler et tracer l'origine des produits aquatiques, contribuant à lever le "carton jaune" de la Commission européenne (CE).

Photo : VNA

Cependant, à Quang Ngai, les infrastructures portuaires de pêche n'ont pas été investies de manière synchrone.



Quang Ngai dispose de 5 ports de pêche combinés à des zones de mouillage qui sont le port de Sa Huynh, le port de My A dans la ville de Duc Pho, le port de Tinh Ky, le port de Tinh Hoa dans la ville de Quang Ngai et le port de Ly Son dans le district de Ly Son. Ces ports ne peuvent accueillir que 1.750 bateaux.



Afin de promouvoir l'efficacité ainsi que de protéger l'environnement dans les ports de pêche et les zones de services logistiques de la pêche, les autorités locales doivent investir dans des infrastructures et des équipements synchrones, en particulier des moyens de chargement et de déchargement des marchandises, de transport des matières premières et des produits pour répondre aux besoins des pêcheurs.



Le directeur du Comité provincial de gestion des ports de pêche a reconnu que l'infrastructure actuelle des ports de pêche de la province ne répond qu'à environ 70 % des critères des ports de pêche de classe II.



Avec les réalités actuelles de l'infrastructure des ports de pêche dans la province de Quang Ngai, il est très nécessaire d'investir et de mettre à niveau les ports pour répondre aux normes comme prévu.



Le service provincial de l'Agriculture et du Développement rural a demandé au Comité populaire provincial et au gouvernement d’accorder un soutien pour l'investissement dans les infrastructures portuaires de pêche de la province, afin de garantir les normes ainsi que les recommandations de la Commission européenne sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). - VNA