Virus monkeypox au microscope électronique. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 3 octobre, le ministère de la Santé a déclaré avoir reçu un rapport du Service de la Santé de Hô Chi Minh-Ville sur les résultats des tests de séquençage génétique confirmant un cas de variole du singe. Il s'agit du premier cas de variole du singe enregistré au Vietnam.



Il s’agit d’une femme de 35 ans domiciliée à Ho Chi Minh-Ville. Les premiers symptômes ont commencé à apparaître le 18 septembre lorsqu’elle était en voyage à Dubaï (de juillet au 22 septembre). Dès son retour au Vietnam, le 23 septembre, elle s’est rendue à l’hôpital. Le 25 septembre, les premiers résultats montraient qu’elle était positive pour la variole du singe.



Actuellement, la patiente est dans un état de santé stable sans fièvre et continue d'être isolée et traitée à l'Hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville selon les instructions du ministère de la Santé.



Selon le ministère de la Santé, elle a été contaminée à l’étranger. Les cas de contacts étroits avec la patiente depuis son retour au pays sont tous surveillés conformément à la réglementation et aucun cas suspect n'a encore été détecté.



Le ministère de la Santé a demandé aux Comités populaires de niveau provincial d'intensifier la surveillance des maladies aux frontières, dans les centres médicaux et de la surveillance basée sur les événements dans la communauté pour une détection précoce de cas suspects. Il leur est également conseillé de mettre à jour leurs plans et scénarios de réponse, d'organiser des exercices selon des situations éventuelles pour être prêts à réagir en cas d'épidémie…-VNA