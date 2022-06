Dans une usine de la société Woodsland Tuyên Quang. Photo d'archives: VNA



Kuala Lumpur (VNA) – Des organisations vietnamiennes et malaisiennes spécialisées dans l’industrie du bois ont signé un protocole d’accord de coopération.



Les signataires étaient l’Association des exportateurs de bois de Malaisie (TEAM), le Conseil malaisien du meuble (MFC), l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFOREST), l’Association du meuble de Binh Duong (BIFA), l’Association du bois et de l'artisanat de Dong Nai (DOWA) et l'Association de l'artisanat et de l'industrie du bois de Ho Chi Minh-Ville (HAWA).



Les exportations de produits de bois malaisiens vers le Vietnam en 2021 ont atteint 38,44 millions de dollars. La même année, la Malaisie a importé pour 148,25 millions de dollars de produits de bois du Vietnam.



Lors de la cérémonie de signature, le président de l’Association des exportateurs de bois de Malaisie (TEAM), Chua Song Fong, a déclaré que l'industrie vietnamienne du bois s'était très bien développée au cours de la dernière décennie et que la partie malaisienne voulait en tirer parti et explorer des opportunités commerciales.-VNA