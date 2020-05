Dans l'usine d'emballage de la société Liksin. Photo: SGGP

Hanoï (VNA) - L’exposition internationale de l’industrie de l’emballage et de la conservation des produits agricoles et alimentaires du Vietnam (Vietnam PFA 2020) aura lieu du 5 au 7 juillet 2020 à Hô Chi Minh-Ville.



Investir dans la transformation, l'emballage et la conservation est l'une des solutions les plus efficaces pour augmenter la valeur ajoutée des produits agro-alimentaires ainsi que réduire les risques au cours du transport.



En particulier, dans le contexte actuel où l'épidémie de COVID-19 se déroule de manière encore compliquée et affecte grandement l'import-export de produits agro-alimentaires de nombreux pays, l'industrie de transformation, de l’emballage et de la conservation s'avère encore plus importante.



Co-organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce et celui de l’Agriculture et du Développement rural, cet évènement offre un espace de promotion commerciale, de présentation et de transfert de technologies et d’équipements dans ce secteur entre entreprises vietnamiennes et étrangères, contribuant à élever la valeur ajoutée des produits agro-alimentaires.



25.000 visiteurs sont attendus. - CPV/VNA