Les visiteurs à la L’Exposition internationale sur l'industrie alimentaire vietnamienne 2019 - Vietnam Foodexpo 2019. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Exposition internationale sur l'industrie alimentaire vietnamienne 2019 - Vietnam Foodexpo 2019 a ouvert ses portes le 13 novembre au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Sur une superficie totale de 13.000 m2, l'exposition réunit 600 stands de 450 sociétés vietnamiennes et étrangères venues de 29 provinces et villes vietnamiennes et de 23 pays et territoires.

L’exposition présente divers articles dans les secteurs suivants : légumes (frais, séchés, en conserve, congelés) ; produits aquatiques (surgelés, en conserve et transformés) ; boissons, thé et café ; ingrédients alimentaires (riz, noix, épices, additifs, sauces...) ; aliments transformés (gâteaux, bonbons, lait, produits laitiers, aliments en conserve et transformés, aliments fonctionnels, etc.).

L’édition 2019 voit la participation de nombreuses entreprises vietnamiennes telles que Hapro, Satra, Tiên Giang Food (Tigifood), Dông Thap Food et Lâm Dông Food (Ladofoods), Vissan, fruits de mer de Quang Ninh, PAN Group, noix de coco Luong Quoi, nids de salanganes Nha Trang, nourriture Sa Giang, noix de coco Bên Tre (Beinco), Duc Viêt Food... ainsi que de nombreuses sociétés étrangères célèbres telles que FZMB (Allemagne), Turatti (Italie), Kumkaya (Turquie), Ono Foodmach (Japon) ou encore Super Dry (Singapour).



En particulier, l’événement voit se produire l'exposition Vietnam Foodtech 2019 où les entreprises nationales et internationales exposent sur plus de 100 stands les dernières technologies, des machines, des produits vietnamiens et étrangers au service de la production et du traitement des produits alimentaires.



Après quatre éditions, la Vietnam Foodexpo est devenue la seule exposition au Vietnam à présenter une riche convergence de produits agricoles et de produits alimentaires de qualité à l’exportation vers les marchés les plus exigeants du monde. Il s'agit d'un événement national de promotion du commerce, organisé par le Département de promotion commerciale, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.



Dans le cadre de la Vietnam Foodexpo 2019, de nombreux autres événements auront lieu tels que la cérémonie de remise des certificats « Impression Vietnam Foodexpo 2019 », la cérémonie de signature de contrats de coopération entre entreprises ou encore des démonstrations culinaires, le concours VietPresso 2019.



Clôture le 16 novembre. –VNA