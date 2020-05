Vue de la capitale Jakarta. Photo : thejakartapost



Jakarta (VNA) - Le gouvernement indonésien a décrit le scénario le plus pessimiste, selon lequel l’économie nationale ne s’accroîtrait que de 0,4% en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19.



La ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati a déclaré que les secteurs de la consommation et de l'investissement au premier trimestre avaient fortement chuté, ralentissant ainsi la croissance économique du pays cette année.



Au cours des trois premiers mois de cette année, la pandémie a donné un coup d'arrêt au secteur de la consommation qui n'a cru que de 2,7%, contre 5,3% à la même période l'an dernier.



Concernant le secteur de l'investissement, son taux de croissance était environ 1,7%, contre 5% au premier trimestre de 2019.



Sur la base de ces indicateurs, la ministre Sri Mulyani Indrawati a estimé que le fort impact de la pandémie sur l'économie devrait entraîner sans aucun doute une hausse de la pauvreté.



Si le gouvernement prend des mesures efficaces pour maintenir la croissance économique à 2,3% comme prévu, l'Indonésie compterait 1,89 million de personnes supplémentaires vivant dans la pauvreté et 2,92 millions de chômeurs.



Cependant, dans le pire des cas, le pays aura 4,86 millions de pauvres supplémentaires et 5,23 millions de chômeurs. Par conséquent, le gouvernement indonésien s’efforce de renforcer les mesures de relance économique. –VNA