Photo: The Jarkata Post

Hanoï (VNA) - Le sous-gouverneur de la Banque centrale d'Indonésie (BI), Doni Primanto Joewono, a déclaré le 15 mars que le règlement en monnaie locale (Local Currency Settlement-LCS) avait stimulé les échanges commerciaux et les investissements entre les pays de l'ASEAN, y compris l'Indonésie.



En 2018, la BI a lancé une initiative LCS pour diversifier le règlement des transactions bilatérales entre l'Indonésie et les pays partenaires en utilisant la monnaie locale de chaque pays.



Selon la BI, la valeur des transactions via LCS en 2021 a atteint 2,5 milliards de dollars, soit une hausse significative par rapport aux 797 millions de dollars en 2020.

Cette année, la BI vise à augmenter les transactions via LCS de 10% par rapport à 2021.

L'Indonésie a actuellement des accords LCS avec un certain nombre de pays partenaires comme la Chine, le Japon, la Malaisie et la Thaïlande. –VNA