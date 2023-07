Jakarta (VNA) - Le 5 juillet, le gouvernement indonésien s'est engagé à fournir de l'eau propre et potable à la population pour faire face à la sécheresse causée par le phénomène climatique El Nino.



Le gouvernement fournira de l'eau propre à la communauté comme mesure d'anticipation contre la sécheresse causée par le phénomène El Niño, a déclaré mercredi le ministre chargé de la coordination du développement humain et de la culture, Muhadjir Effendy.



La diminution des précipitations peut entraîner une pénurie d'approvisionnement en eau pour les activités agricoles et autres activités commerciales ainsi que pour répondre aux besoins quotidiens des résidents, et elle peut augmenter le potentiel d'incendies de forêt et de terre, a déclaré Muhadjir Effendy.



Auparavant, le président indonésien Joko Widodo avait demandé aux ministères et organismes gouvernementaux d'anticiper l'impact d'El Nino, notamment la possibilité d'une longue sécheresse qui affecterait l'économie nationale.-VNA