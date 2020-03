Des touristes étrangers au temple de Borobudur dans le centre de l’île de Java. Photo: indonesia.travel

Jakarta (VNA) - La propagation de l’épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le SARS-CoV-2 (COVID-19) a commencé à frapper le secteur du tourisme de l’Indonésie, qui a imposé une interdiction de l’entrée aux visiteurs chinois à la suite de l'épidémie.

Selon les données de l'Agence centrale des statistiques (BPS), les arrivées touristiques internationales en Indonésie se sont élevées à 1,27 million en janvier, soit une hausse de 5,85% par rapport à la même période de l’année dernière. Cependant, cette croissance est bien inférieure au niveau d'environ 9,5% enregistré en janvier 2019.

Selon la directrice adjointe de la BPS, Yunita Rusanti, l'impact de l'épidémie a été le plus visible au cours de la dernière semaine de janvier, lorsque le nombre de visiteurs venus de certains pays comme la Chine, la Malaisie et Singapour, a fortement chuté.

Les données de la BPS montrent que le nombre de touristes malaisiens a diminué de 10,6% en glissement annuel pour atteindre 206.532 arrivées en janvier, soit environ 16% du nombre total de visiteurs étrangers. La Malaisie est actuellement le plus grand marché touristique international de l’Indonésie, suivie de la Chine (181.281 arrivées, +1,46% sur un an).

L'Indonésie vise 17 millions de touristes internationaux en 2020. L'année dernière, le pays a accueilli un total de 16,1 millions de visiteurs étrangers, bien en deçà de l'objectif de 20 millions.

Le gouvernement indonésien a récemment annoncé un plan de relance économique d’une valeur de 10.300 milliards de roupies (742 millions de dollars). De plus, il compte accorder 3.300 milliards de roupies à 33 provinces et villes afin d’exempter les hôtels et restaurants de payer des impôts au cours des six prochains mois, 298,5 milliards aux compagnies aériennes et agences de voyage en vue d'attirer les touristes étrangers, et 443,39 milliards pour réduire les prix des circuits vers 10 destinations nationales. -VNA