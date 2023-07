Jakarta (VNA) - L'Agence nationale de logistique (BULOG) dispose de 750.000 tonnes de réserves de riz réparties dans ses entrepôts en Indonésie, ce qui est adéquat pour anticiper les impacts d'El Niño.



Le BULOG est l'institution gouvernementale chargée de sécuriser les stocks nationaux d'aliments de base.



De plus, à ce jour, BULOG a acheté plus de 700 tonnes de riz des agriculteurs nationaux et continuera d'en acheter selon les réglementations.-VNA