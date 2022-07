Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La SARL Indochina Kajima Development - coentreprise d'Indochina Capital et de Kajima Corporation, a lancé le 6 juillet une plate-forme d'investissement et de développement de l’immobilier industriel, baptisée Core5 Vietnam.

Cette plate-forme est axée sur la construction et la location d'usines et d'entrepôts répondant aux normes internationales et se situant dans des zones industrielles et logistiques importantes du Vietnam.

Core5 Vietnam offre à ses partenaires une gamme de solutions, notamment des usines et entrepôts prêts à l'emploi et des propriétés industrielles sur mesure.

Le portefeuille actuel de Core5 Vietnam comprend sept projets au Nord et un projet au Sud avec une superficie d’environ 90 hectares. Une fois la construction achevée, ces projets comprendront une superficie locative nette totale d'environ 700.000 m2 et représenteront un coût d'investissement total de près de 450 millions de dollars.

Le premier projet de Core5 Vietnam, situé dans la zone industrielle Deep C Hai Phong 2, offrira au marché près de 90.000 m2 de surface locative nette. La construction de ce projet débutera en juillet 2022 et la livraison des premières usines aura lieu au premier trimestre 2023.

Lancement de la plate-forme Core5 Vietnam à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Core5 Vietnam prévoit de déployer des projets d’immobilier industriel exceptionnels sur les principaux marchés de fabrication du Vietnam, avec un investissement prévu d'un milliard de dollars au cours des 5 à 7 prochaines années, selon Peter Ryder, directeur général d'Indochina Capital. -VNA