Photo d'illustration/VNA

Hanoi (VNA) - Selon les données des Nations Unies, le Vietnam se classe 76e sur 193 pays dans le monde en termes d'indice des services en ligne (OSI - Online Service Index), soit 5 places de mieux qu'en 2020.Selon le ministère de l'Information et de la Communication, fin août 2022, le taux de services publics éligibles fournis en ligne au niveau 4 était de 97,3%. Environ 40% des dossiers administratifs sont traités en ligne ( 10%, contre 30% fin 2021) et de nombreuses localités ont eu des initiatives pour améliorer l'efficacité de la prestation de leurs services publics en ligne.De plus, le développement des plateformes numériques est considéré comme une solution révolutionnaire pour accélérer le processus de transformation digitale. À ce jour, plus de 50 plateformes ont été lancées pour servir la transformation numérique nationale, sur la base de trois piliers que sont gouvernement, économie et société numériques.Selon les données des Nations Unies, le Vietnam se classe 76e sur 193 pays dans le monde en termes d'indice des services en ligne (OSI - Online Service Index), soit 5 places de mieux qu'en 2020.De début 2022 à fin août, trois ministères que sont ceux de l'Industrie et du Commerce, de l'Éducation et de la Formation, de l'Information et de la Communication, sont en tête du taux de services de gestion des dossiers en ligne, avec 100%, 100% et 97,67% respectivement.Les ministères de l'Industrie et du Commerce, de l'Éducation et de la Formation et des Finances ont les taux de traitement en ligne les plus élevés, respectivement de 99,99%, 99,58% et 91,41%.Au niveau local, Long An, Hai Duong, Tien Giang, Hoa Binh et Bac Giang ont atteint le pourcentage le plus élevé de services publics en ligne, allant de plus de 90% à 96,47%.- CPV/VNA