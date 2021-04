L'intersection entre les autoroutes Ha Long-Hai Phong, Ha Long-Van Don et la Nationale 18, située dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Quang Ninh a réussi à conserver sa première place au classement national en termes d’indice de compétitivité provinciale (ICP) pour la 4e année consécutive.

En outre, 2020 a été la 8e année consécutive où cette province septentrionale a figuré dans les cinq plus performantes villes et provinces relevant du ressort central en matière de gestion économique.

Publié pour la première fois en 2015 par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et l'Agence américaine pour le développement international (USAID), le rapport sur l’ICP vise à refléter la qualité de la gestion économique, le niveau favorable du climat des affaires et les efforts de réforme administrative déployés par les autorités provinciales et municipales au Vietnam, favorisant ainsi le développement du secteur privé.

Le rapport sur l’ICP 2020 a été établi sur la base des opinions de près de 12.300 sociétés dont 10.700 entreprises privées et 1.600 entreprises à participation étrangère dans l’ensemble du pays.

La province de Quang Ninh est arrivée en tête grâce à un score de 75,09 points, son plus haut niveau jamais connu. Elle a également été l’unique localité à avoir connu un score supérieur à 75 points sur le classement de l’année dernière.

Ces résultats montrent la confiance des populations envers les autorités locales, la satisfaction croissante des entreprises et investisseurs, ainsi que l’amélioration de l’efficacité de l’administration locale, notamment dans le contexte de COVID-19, a déclaré Nguyen Xuan Ky, secrétaire du Comité provincial du Parti.

Pour la période 2020-2025, Quang Ninh compte mettre en œuvre trois percées stratégiques. Outre la modernisation des infrastructures socio-économiques et le développement de ressources humaines qualifiées, la province cherche à accélérer la réforme administrative, à améliorer son climat des affaires et de l’investissement, à conserver sa place sur les classements nationaux de l’ICP, de l'indice de réforme de l'administration publique (PAR INDEX), de l'indice de performance de l'administration publique au niveau provincial (PAPI) et de l’indice de satisfaction des services de l’administration publique (SIPAS).

Parmi les mesures à prendre, Quang Ninh envisage d’intensifier l’application des technologies de l’information pour accélérer le développement de l’administration en ligne. D’ici 2025, les agences publiques et organisations socio-politiques locales auront dû achever en général leur processus de transformation numérique, a déclaré Nguyen Xuan Ky.

Des représentants de Quang Ninh (centre) à la cérémonie consacrée à la publication du rapport sur l'ICP 2020, le 15 avril à Hanoï. Photo: VNA

La province de Quang Ninh a enregistré une croissance du produit intérieur brut régional de 9,02% au premier trimestre 2021, dans un contexte encore très marqué par l’épidémie de COVID-19.

La croissance régionale a plus que doublé la moyenne nationale au cours des trois premiers mois de l’année, tirée notamment par le secteur de la transformation et de la fabrication, qui a crû de 35,6% contre 20,8% à la même période de l’an dernier.

La progression stable de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a compensé le ralentissement de l’expansion dans d’autres secteurs, notamment le tourisme qui a accusé une baisse des arrivées de touristes et des revenus de 50%.

Les recettes totales de la province ont atteint 10.526 milliards de dôngs (près de 459 millions de dollars), soit 21% des estimations, 91% du scénario élaboré et 79% du bilan de l’an dernier.

En 2020, Quang Ninh a atteint tous les objectifs et a obtenu des succès notables et décisifs sur la période 2016-2020, pour la création des conditions préalables pour un développement durable.

Elle a confirmé sa position dans la région économique clé du Nord englobant les villes de Hanoï et Hai Phong ainsi que les provinces de Quang Ninh, Hai Duong, Hung Yên, Vinh Phuc et Bac Ninh qui contribue jusqu’à 32% du PIB national.

Dans les temps à venir, la province va promouvoir au maximum les secteurs de l’industrie et de la construction, attirer les projets industriels et manufacturiers, relancer le secteur des services et du tourisme, et promouvoir le développement de l’économie maritime et des services portuaires.

Parallèlement, une attention particulière sera accordée au développement de l’agroalimentaire, à l’accélération du commerce officiel, et à la mise en œuvre rapide des politiques de développement durable de la sylviculture. – VNA