Il a appelé les Vietnamiens d'outre-mer à donner leurs avis pour perfectionner le cadre juridique, créer un environnement favorable à l'innovation, à la recherche et au développement, à participer à des projets dans l'économie verte et l'économie durable. Il les a aussi appelés à investir directement ou indirectement dans les projets stratégiques de la ville, tels que des startup innovantes, les biotechnologies et les nouveaux matériaux…De leur côté, les hommes d'affaires vietnamiens d’outre-mer participant à la conférence se sont engagés à soutenir toujours Hô Chi Minh-Ville dans la mise en œuvre de la Résolution N° 98/2023/QH15 et à présenter la ville à des partenaires internationaux fiables dans les domaines d’intérêt commun. -VNA