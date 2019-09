Hanoi met en service l’usine exploitant les eaux de surface du fleuve Duông. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Une usine exploitant les eaux de surface du fleuve Duông, dans la commune de Trung Mâu du district de Gia Lâm à Hanoi, a été inaugurée le 5 septembre pour sa première phase.

L’usine a été mise en chantier en 2016 avec un investissement de près de 5.000 milliards de dôngs (225 millions de dollars) et une capacité installée journalière de 300.000 m3 d’eau, le plus grand du genre au Nord. Elle vise à alimenter un tiers de la population de Hanoï, soit trois millions d’habitants, sans compter certaines zones industrielles et les localités voisines comme Bac Ninh, Hung Yên.

La première composante de la première phase du projet a été mise en service en octobre 2018 et fournit 150.000 m3 d'eau par jour aux habitants des districts et arondissements de Gia Lam, de Dông Anh, de Long Biên, de Hoan Kiêm, de Hai Ba Trung, de Hoang Mai et de Thanh Tri.

S’exprimant lors de la cérémonie, le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung, a déclaré qu'il s'agissait d'un projet exceptionnel dans le cadre du partenariat public-privé (PPP).

Hanoi s’engage à créer les meilleures conditions pour la société des eaux de surface du fleuve Duông, investisseur du projet, à porter la capacité de l'usine à 600.000 mètres cubes par jour d'ici octobre 2023. -VNA