Le projet de Hyosung Vina dans la zone industrielle de Cai Mep. Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - La Sarl des produits chimiques Hyosung Vina a inauguré le 17 décembre une usine de production du polypropylène et un entrepôt souterrain de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans la zone industrielle de Cai Mep, chef-lieu de Phu My, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).



Le projet représente un investissement total de 1,3 milliard de dollars financés par le groupe sud-coréen Hyosung. Il s'agit d'un projet exemplaire pour célébrer le 30e anniversaire de la fondation de la province de Ba Ria-Vung Tau.



Mise en chantier en mi 2018, la première phase du projet comprenant la construction d'une usine de production du polypropylène et d'un quai capable de recevoir de grands transporteurs de GLP, avait été achevé en fin 2019 et avait mis en service au début 2020.



Lancée au début 2020, la deuxième phase comprend un entrepôt souterrain de GPL d'une capacité de 240 000 tonnes, une usine de production du polypropylène et d'éthylène d'une capacité de 300 000 tonnes/an et une autre usine de production du polypropylène d'une capacité de 300 000 tonnes/an.





Cérémonie d'inauguration de l'usine de production de polypropylène et de l'entrepôt souterrain de gaz de pétrole liquéfié ( GPL ) de la société Hyosung Vina dans la zone industrielle de Cai Mep. Photo: VNA

Choi Young Gyo, directeur général de la Sarl Hyosung Vina Chemical, a affirmé qu'avec cette taille et cette capacité, l'entrepôt sous-terrain de gaz de pétrole liquéfié à Ba Ria - Vung Tau est considéré comme le plus grand d'Asie du Sud-Est.

Il est construit à 100-200 mètres au-dessous du niveau de la mer et est équipé des technologies avancées avec une sécurité presque absolue.



Une fois opérationnelle pleinement, l'usine produira 650 000 tonnes du polypropylène par an, dont 300 000 tonnes seront fournies au marché vietnamien avec une bonne qualité et à prix compétitifs.



Depuis son arrivée au Vietnam en 2007, le groupe Hyosung a investi un total de 3,4 milliards de dollars, dont 1,8 milliard dans la province de Dong Nai (Sud), 250 millions dans la province de Quang Nam (Centre) et 1,3 milliard dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud). -VNA