Da Nang (VNA) – A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, le pont piétonnier Mikazuki a été inauguré le 1er juillet dans la zone touristique de Xuan Thieu, dans la ville côtière de Da Nang (Centre).Le groupe japonais Mikazuki a financé la construction de ce pont d'architecture japonaise, qui enjambe la rue Nguyen Tat Thanh à la mer, pour un montant total d'environ 42 milliards de dongs (1,78 million de dollars).Le pont d’une longueur de plus de 140 mètres et d’une hauteur d'environ 13 mètres, créera des conditions de traversée plus pratiques et plus sûres pour les piétons et les visiteurs, tout en offrant une belle vue sur la mer et les paysages de la ville de Da Nang, a déclaré le président du groupe Mikazuki, Odaka Yoshimune.La forme du pont s'inspire des vagues de la mer, créant légèreté et détente, tout en étant en harmonie avec le paysage alentour. Le nœud de l'art japonais du tissage de cordes est représenté sur la partie menant au pont, témoignant des liens étroits entre les cultures des deux pays.Le Japon est le premier investisseur étranger à Da Nang , avec plus de 222 projets d'investissement direct étranger (IDE) pour un investissement total de plus d'un milliard de dollars.Le président du groupe Mikazuki, Odaka Yoshimune, a souligné la popularité de l'hôtel Mikazuki situé à proximité du pont, qui a accueilli plus de 490.000 visiteurs après un an de mise en service. La station est devenue une destination préférée des résidents et des touristes locaux et internationaux, contribuant à promouvoir la reprise et le développement du tourisme de Da Nang.En plus de ses investissements, le Japon coopère activement avec Da Nang en matière d'échanges culturels à travers l'organisation d'événements tels que le festival annuel d'échanges culturels Vietnam- Japon , le festival Hanami et d'autres manifestations. -VNA