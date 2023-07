Binh Duong (VNA) - Un train de conteneurs réfrigérés a été inauguré le 14 juillet à la gare de Song Than à Binh Duong, dans le but de transporter des fruits et légumes frais de la province du Sud à la gare de Dong Dang dans la province frontalière de Lang Son (Nord) pour transbordement vers la Chine.

Lors de la cérémonie inaugurale. Photo : VNA

Capable de transporter jusqu'à 900 tonnes de marchandises, le train se compose de 20 à 21 wagons MC transportant des conteneurs réfrigérés de 40 pieds utilisés pour conserver les fruits frais, les produits de la ferme et les fruits de mer.

Son voyage de Song Than à Dong Dang devrait prendre 72 heures. Après l'achèvement de la mise à niveau du chemin de fer, le temps de trajet sera encore raccourci pour mieux concurrencer les autres moyens de transport.

Selon les experts, le train répond à la demande de transport de produits agricoles et congelés des provinces du sud vers la région du Nord.

Song Than est situé dans la ville de Di An, à côté de la route nationale 1A et borde Ho Chi Minh-Ville. Avec son code intermodal, la gare ambitionne de devenir un pôle incontournable du transport de marchandises dans le Sud. Sa capacité annuelle totale de transport intermodal atteint 1,27 million de tonnes et devrait atteindre 2,5 millions de tonnes d'ici 2025.- VNA