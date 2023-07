Interface du site web de l'Association d'amitié Vietnam - Népal. Photo: capture d'écran

Hanoï (VNA) - Le site web de l'Association d'amitié Vietnam-Népal a été lancé le 14 juillet, afin de contribuer au renforcement de l'amitié, de la compréhension et de la coopération entre les peuples des deux pays.

Il sert également de passerelle pour promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, commercial, culturel, touristique et religieux.

Les délégués appuient sur le bouton pour inaugurer le site web. Photo: thoidai.com.vn

Ce site web contribuera à une réflexion plus riche et vivante sur le Vietnam, la politique extrieure du Vietnam, renforçant ainsi l'amitié entre le peuple vietnamien et les peuples du monde entier, a déclaré l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV).

Elle a également exprimé sa gratitude envers l'Association d'amitié Vietnam-Népal pour avoir créé un produit de diplomatie populaire qui apportera de nouveaux succès dans le domaine de l'information pour l'étranger et de la diplomatie populaire de l'UOAV en particulier et du Parti et de l'État en général. -VNA