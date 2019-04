Le 15e monument de l'amitié Vietnam - Cambodge inuaguré à Banteay Meanchey. Photo: VNA



Serey Sophorn (VNA) - Le Cambodge a solennellement célébré le 27 avril la cérémonie d'inauguration du 15e Monument d'amitié Vietnam - Cambodge à ville de Serey Sophorn, province de Banteay Meanchey à 430 km du Nord-Ouest de la capitale de Phnom Penh.

La cérémonie a été organisée par le Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge et les autorités provinciales de Banteay Meanchey.

Lors de la cérémonie, le vice-président permanent et secrétaire général du Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge, Nhem Valy, a passé en revue la lutte difficile de l’armée et du peuple cambodgiens, avec le soutien et l’assistance des volontaires vietnamiens pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot pour restaurer et édifier le Cambodge.

Il a remercié le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour avoir envoyé des soldats d'élite afin d'aider le Cambodge à sortir du génocide de Pol Pot.

De son côté, l'attaché de défense du Vietnam au Cambodge, Nguyên Thanh Chinh, a remercié les dirigeants de tous les niveaux et la population du Cambodge et de la province de Banteay Meanchey, en particulier, pour leur soutien à la construction du monument d'amitié Vietnam - Cambodge.

Il a souligné que de tels monuments construits dans de nombreuses villes et provinces cambodgiennes étaient des preuves historiques, permettants aux futures générations de mieux comprendre la valeur de la paix, de la liberté, de la solidarité et le soutien mutuel entre les deux pays.

Il s'agit du 15e monument dans le cadre d'un projet de construction et de restauration de 17 monuments de l'amitié Vietnam-Cambodge dans ce pays. Il se trouve dans un espace de près de 5.000 m2. -VNA