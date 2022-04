Cérémonie d'inauguration de l'autoroute Trung Luong - My Thuân. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une cérémonie d'inauguration de l'autoroute Trung Luong - My Thuân qui relie la commune de Trung Luong, dans la province de Tiên Giang à la ville de Cân Tho dans le delta du Mékong, a eu lieu le 27 avril, en présence du vice-Premier ministre Lê Van Thành.

Lors de l'événement, le vice-Premier ministre Lê Van Thành a salué les efforts déployés par des autorités de la province de Tiên Giang, des investisseurs et des organes compétents en vue de surmonter les difficultés pour assurer le rythme de construction de l'ouvrage, qui joue un rôle important dans le développement socio-économique du delta du Mékong - une zone économique importante et potentielle du pays.

Il a exigé que les unités chargées de la construction de l'ouvrage s'efforcent de perfectionner les installations et les composants en attente, en plus de garantir la sécurité de la circulation, d’éviter des embouteillages sur la route… Il a également appelé à l’application des technologies de l’information dans la gestion et l’opération de l’autoroute.

L'autoroute Trung Luong - My Thuân qui relie la commune de Trung Luong, dans la province de Tiên Giang à la ville de Cân Tho. Photo: vnexpress.net



D’ici 2025, le pays compte 3.000 autoroutes et ce chiffre atteindra 5.000 en 2030. Le delta du Mékong aura environ 400 autoroutes d’ici 2025, a-t-il fait savoir.

Il a ainsi exhorté le secteur du transport en commun à accélérer la construction des autoroutes My Thuân - Cân Tho, Cân Tho - Cà Mau, Châu Dôc - Trân Dê….

D’une longueur totale de 51,1 km et dotée de quatre voies, l'autoroute Trung Luong-My Thuan relie Ho Chi Minh-Ville et 13 villes et provinces du delta du Mékong. - VNA