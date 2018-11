Photo: internet



Vientiane (VNA) – VietinBank Laos a inauguré le 28 novembre sa filiale à Vientiane. Il s’agit de la deuxième filiale de VietinBank (Banque commerciale par actions d'Industrie et de Commerce du Vietnam) au Laos.

Prenant la parole, le directeur général de VietinBank Laos Le Quoc Nam a estimé que VietinBank Laos a mené à bien son rôle de pont reliant les activités d’investissement entre le Vietnam et le Laos, contribuant au développement économique et commercial du Laos.

Avec un fonds total de 357 millions de dollars, VietinBank Laos est fière d’aller de pair toujours avec de nombreux projets phases des groupes et entreprises vietnamiennes en opération au Laos ainsi que ceux du Laos.

L’inauguration de la filiale à Vientiane permet à VietinBank Laos d’élargir ses activités dans la région économique du Sud de Vientiane ainsi que d’améliorer sa capacité de fournir les produits et services à la communauté des entreprises laotiennes.

Présent à la cérémonie inaugurale, le chef du Service de la gestion des banques commerciales de la Banque d’Etat du Laos, Phutthaxay Sivilay, a précisé que le secteur bancaire jouait un rôle important dans les activités de l’appareil économique du pays. Le gouvernement laotien et la Banque d’Etat du Laos effectuent de nombreux changements pour créer les conditions optimales aux investisseurs dans le secteur bancaire. A présent, six banques commerciales du Vietnam opèrent au Laos, a-t-il annoncé.

La création de la deuxième filiale de VietinBank au Laos contribuera à accélérer le commerce et l’investissement, a estimé Phutthaxay Sivilay, se déclarant convaincu qu’avec sa capacité et ses expériences, VietinBank Laos continuera de contribuer au développement socio-économique du Laos et de sortir de divers produits au service de la population laotienne. -VNA