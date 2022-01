Hanoi, 9 janvier (VNA) - Malgré la crise sanitaire, le Vietnam a connu un renversement impressionnant des activités d'import-export au cours des derniers mois de l'année, assurant un excédent commercial pour la sixième année consécutive.

Photo d'illustration : VGP

Selon le Département du commerce extérieur relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, les produits agricoles et aquatiques ont joué un rôle central dans la croissance des exportations, mais cette année, ils ont été remplacés par des produits transformés.

Les entreprises nationales ont fait de gros investissements dans la fabrication et la transformation et se sont davantage concentrées sur la production de produits à haute valeur ajoutée et à fort contenu intellectuel et technologique. Parallèlement à la diversité accrue des produits d'exportation répondant aux demandes du marché, les entreprises vietnamiennes ont optimisé les accords de libre-échange (ALE), en particulier les ALE de nouvelle génération, pour promouvoir leurs exportations.

De nombreux experts se sont également montrés optimistes quant aux exportations du Vietnam en 2022 grâce à la reprise du commerce mondial, à l'efficacité du Partenariat économique régional global et à la réduction des coûts logistiques. Ils ont affirmé que le Vietnam maintiendrait une forte croissance des exportations, ce qui sera la principale motivation du développement économique du pays en 2022.- VNA