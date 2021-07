Hanoï, 20 juillet (VNA) - Le succès de la première session de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, 15ème législature, constituera une prémisse et une force motrice importante pour les activités du plus haut organe législatif au cours de son nouveau mandat.

Le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong (centre) et d'autres dirigeants. Photo : VNA

C’est ce qu’a souligné le président de l’AN Vuong Dinh Hue lors de la cérémonie d'ouverture de la première session de l'AN du Vietnam, 15ème législature, qui s'est tenue ce matin à Hanoï en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, ainsi que d'autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’Etat, du gouvernement et de l’AN.

Photo : VNA

Le succès des dernières élections législatives au Vietnam dans le contexte de la pandémie de COVID-19 démontre le grand esprit de responsabilité politique et la profonde confiance du peuple vers le Parti et le gouvernement, a-t-il déclaré, soulignant que la première session de l'AN se déroule dans un contexte d'évolutions complexes et imprévisibles de la situation régionale et mondiale.

Selon l'ordre du jour, l’AN entendra le rapport du Conseil national électoral sur le bilan des élections des députés de l'Assemblée nationale de la 15e législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour la législature 2021-2026.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue. Photo : VNA ảnh

L’AN devrait ratifier la nomination des postes à responsabilité de l’appareil d’État, approuver le plan de développement socio-économique, le plan financier national, le plan d’emprunt et de remboursement de la dette publique, le plan d'investissement public à moyen terme, les prévisions budgétaires et deux programmes cibles nationaux de la réduction durable de la pauvreté et de l’instauration de la nouvelle ruralité sur la période 2021-2025.

Les élus examineront les rapports sur le développement socio-économique, sur le budget de l'État au cours des 6 premiers mois de l'année, ainsi que les Résolutions sur le programme d'élaboration de la loi et des ordonnances 2022.

Par la suite, le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a prononcé un discours à cette occasion.- VNA