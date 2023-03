Les experts de la société Savills Vietnam estiment que le marché immobilier industriel reste toujours attrayant pour les investisseurs. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Les experts de la société Savills Vietnam estiment que le marché immobilier industriel reste toujours attrayant pour les investisseurs.

John Campbell, Directeur Associé, Responsable des Services Industriels chez Savills Vietnam, en Asie du Sud-Est, a affirmé que le marché immobilier industriel, qui comprend terrains industriels, usines préfabriquées, entrepôts et logistique, devrait se développer considérablement.

Les principales opportunités dans ce secteur comprennent la livraison du dernier kilomètre et la mise en œuvre de la logistique 4.0. De plus, le service de construction d'usine sur mesure pour répondre à des exigences techniques particulières est également un point attractif pour les investisseurs, a-t-il déclaré.

Selon Jack Harkness, directeur des services immobiliers industriels de la région Asie-Pacifique chez Savills Vietnam, les investisseurs s'intéressent aux segments de la livraison du dernier kilomètre et de l'entreposage frigorifique.

C'est en partie pour augmenter les bénéfices des entreprises. L'autre moteur est le développement de plus en plus sophistiqué et diversifié de nouveaux segments du marché de la logistique, a-t-il indiqué.

Les principaux marchés auxquels s'intéressent les investisseurs du monde entier sont la Chine, le Japon et l'Australie. Toutefois, prédit Jack Harknes, l'attention vise à l'Inde et l'Asie du Sud-Est, qui bénéficient d'une diversification de la production et d'une croissance de la consommation qui émergeront fortement à l'avenir.

Dans la dernière enquête sur les intentions d'investissement de l'Asian Association of Unlisted Real Estate Investors (ANREV), l'immobilier industriel et logistique était la deuxième catégorie la plus prisée, après l'immobilier résidentiel avec 76% des investisseurs envisageant d'injecter des capitaux dans ce secteur en Asie - Pacifique en 2023.

Jack Harkness a déclaré que grâce au développement stable des facteurs qui contribuent à stimuler le marché, les investisseurs immobilier s font toujours preuve d'engagement envers la logistique sur le marché Asie-Pacifique. -VNA

