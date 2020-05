Les usines et entrepôts prêts à l'emploi sont sur le trône. Photo: CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Pendant le déclenchement de la pandémie de COVID-19, la demande de location d'entrepôts prêts à l'emploi a augmenté de façon spectaculaire tandis que le nombre de demandes de location pour d'autres types de biens immobiliers industriels a diminué en raison des restrictions de voyage et de distanciation sociale. Cela découle de l'existence de marchandises d'importation et d'exportation en raison de l'interruption des activités de transport et de la forte croissance du segment du commerce électronique.

Le marché des usines et des entrepôts prêts à l'emploi a enregistré de bonnes performances. Les taux de location des usines prêtes à l'emploi sont restés stables même pendant la pandémie de COVID-19. L'offre d'usines prêtes à l'emploi a continué de croître régulièrement dans les principales zones industrielles du Sud et du Nord du Vietnam.

Pham Ngoc Thiên Thanh, de CBRE Vietnam Research and Consulting, a déclaré : "Il est prévu que d'ici fin 2020, l'offre totale d'usines et d'entrepôts prêts à construire dans la région du Nord atteindra près de 2 millions de mètres carré sd'étages à louer (+25,3% par rapport à l'année précédente). Au sud, la superficie totale des usines prêtes à l'emploi atteindra près de 2,7 millions de mètres carrés (soit une augmentation de 28,2% par rapport à l'année précédente). Une fois la pandémie maîtrisée, le prix de location moyen des entrepôts prêts à l'emploi devrait passer de 4% à 11% sur la même période".



Avec des performances positives même pendant le déclenchement de la pandémie de COVID-19, le marché des entrepôts prêts à l'emploi et des entrepôts devrait croître encore plus fort grâce à de nouveaux développements dans la tendance de l'offre et de la demande. La nécessité d'élargir l'espace de stockage et le réseau de distribution des entreprises de commerce électronique est et dominera la demande de location d'entrepôts.



Parallèlement à cela, il y a la demande de trouver des terrains pour développer des installations logistiques. Les espaces de stockage à température contrôlée seront considérés comme de nouvelles tendances de développement de l'industrie de la logistique car le réseau de commerce et de distribution de produits frais se développera considérablement à la fois en ligne et dans les magasins et supermarchés existants.



"Dans les zones où l'offre de terrains industriels est limitée, le modèle des entrepôts de grande hauteur a également commencé à apparaître pour créer un plus grand espace de stockage pour les besoins des entreprises de commerce électronique", a souligné Lê Trong Hiêu, directeur chargé du bureau et du leasing industriel de CBRE Vietnam.



Actuellement, les fabricants et les gouvernements ont un besoin urgent de reconstruire leurs chaînes d'approvisionnement mondiales, en promouvant considérablement la délocalisation des installations de production de Chine et en déménageant vers le pays avec des coûts plus bas et des environnements plus stables.



Le Vietnam est considéré comme bénéficiant de cette tendance avec l'avantage de freiner la pandémie de COVID-19, les politiques de soutien à l'économie et aux marchés du gouvernement et des promoteurs immobiliers industriels. Le soutien des développeurs de parcs industriels et d'ateliers prêts à l'emploi comprend des tarifs de location réduits et des frais d'entretien des infrastructures (de 10% à 30%), la restructuration des délais de paiement et l'exonération du loyer pour de nouvelles entreprises qui ont installé des usines lors de la pandémie.



Le marché immobilier industriel du Vietnam montre une forte évolution pour suivre les nouvelles tendances de la demande. En particulier pour le marché des entrepôts, de nouveaux développements dans les produits immobiliers industriels prêts à l'emploi se déroulent très rapidement pour profiter de l'opportunité en or qui s'approche de l'ensemble du marché immobilier industriel au Vietnam.



Pour les usines prêtes à l'emploi, la nécessité d'agrandir et de créer de nouveaux espaces de production dans le contexte d'un mouvement de production accéléré sera le moteur de la demande principale dans un avenir proche. Afin de répondre aux exigences locatives dans ce nouveau contexte, les promoteurs immobiliers industriels modifient le développement de leurs produits afin de répondre aux demandes plus élevées de leurs clients comme la "génération d'atelier industriel 4.0" qui utilise les technologies 4.0 pour apporter plus de confort à leurs clients dans le processus de location, de fabrication et d'exploitation, qui se dessine comme une tendance. Les usines de génération 4.0 utilisent la technologie de réalité virtuelle pour apporter leur espace d'usine aux clients où qu'ils se trouvent.



L’ensemble des services comprend des ressources juridiques, humaines et comptables gratuites afin que les clients puissent demander des licences même lorsqu'ils sont à l'étranger. Avec les usines de génération 4.0, on trouve le groupe KTG Industrial qui est un pionnier répondant aux besoins locatifs. -CVN/VNA