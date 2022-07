Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Au premier semestre, le Vietnam a attiré 16,03 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), dont près de 8,84 milliards de dollars versés dans les industries manufacturières, soit 63% du total, selon le Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement.

Le Vietnam compte actuellement 34.898 projets d'IDE en vigueur, cumulant un capital total de 426,14 milliards de dollars. Les industries manufacturières ont attiré 252 milliards de dollars, représentant près de 60% du montant total des IDE.

Photo d'illustration: congthuong.vn

Les industries manufacturières au Vietnam s’avèrent attractives pour les investisseurs étrangers grâce aux avantages en termes de main-d'œuvre, de stabilité politique et d'intégration économique internationale.

Selon plusieurs énomistes, le Vietnam doit être plus strict en choisissant des projets d'IDE afin d'attirer des projets à potentiel financier, à technologie moderne, utilisant moins de main-d'œuvre et apportant une valeur ajoutée plus élevée. -VNA