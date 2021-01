Une vue aérienne de Da Nang (au Centre). Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Les résultats de la réforme administrative de Da Nang ont aidé la ville à gagner la confiance des investisseurs étrangers, pour attirer davantage d'investissement direct étranger (IDE) dans cette localité du Centre.

Selon le Service municipal de l'intérieur, Da Nang a simplifié plus de 300 procédures administratives ces 10 dernières années, tout en mettant en œuvre 15 projets liant les procédures dans de différents secteurs et raccourcissant 20% du temps de traitement des demandes administratives dans de nombreux domaines.

Récemment, les autorités municipales ont délivré une licence d'investissement à l'usine de semi-conducteurs United States Enterprises, d'une valeur de 110 millions de dollars, le deuxième plus grand projet à capitaux étrangers au parc high-tech de Da Nang.

Pour la première phase, l'usine nécessitera un investissement de 66 millions de dollars pour les travaux couvrant une superficie plus de 61.000 m². La construction devrait débuter au deuxième trimestre de cette année et l'usine sera mise en service deux ans plus tard.

Selon Pham Truong Son, chef du Comité de gestion du parc high-tech de Da Nang et des zones industrielles de cette ville, le plus grand projet du parc est celui de la compagnie UAC, spécialisée dans la fabrication de composants aéronautiques Sunshine.

Jusqu’au janvier, ce parc a attiré 23 projets, dont 11 projets d'IDE d'une valeur totale de 510,1 millions de dollars et 12 projets nationaux d'une valeur totale de près de 6,3 billions de dongs (273 millions de dollars).

Selon un rapport du Service municipal du plan et de l'investissement, l’an dernier, la ville a attiré 87 nouveaux projets d'IDE d'une valeur de 129,17 millions de dollars et plus de 80 millions de dollars ajoutés à 20 projets en cours. Les investisseurs étrangers ont également versé 3,63 millions de dollars à l'achat des actions.

Selon Le Trung Chinh, président du Comité populaire municipal, l'application de technologie de l'information dans la réforme administrative sera renforcée, avec l'achèvement d'un centre de données communes pour les services et secteurs.

Da Nang continuera à améliorer l'environnement de l'investissement et des affaires et à soutenir les investisseurs étrangers, a-t-il insisté.

Il a ajouté que dans le futur Da Nang accorderait la priorité aux projets d'IDE dans des domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC), de la technologie numérique, de la nanotechnologie, de la biotechnologie, de nouveaux matériaux et de l'industrie auxiliaire. -VNA