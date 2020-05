Hanoï (VNA) – Du 1er janvier au 20 mai, le Vietnam a drainé 13,9 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE), soit un recul de 17% en glissement annuel.Selon l’Office général des statistiques (GSO), au cours des cinq premiers mois de l’année, le pays a autorisé 1.212 nouveaux projets cumulant 7,4 milliards de dollars, soit une baisse de 11,1% et de 15,2%, respectivement.Les investissements additionnels ont atteint 3,5 milliards de dollars ( 31,4%).Les achats d’actions et les apports en capital social ont diminué de 60,9% pour s’établir à près de 3 milliards de dollars.De janvier à mai, les décaissements des IDE se sont chifrés à environ 6,7 milliards de dollars, soit une baisse de 8,2% par rapport à la même période de l’année dernière.Avec 4 milliards de dollars, le secteur de la production et la distribution d’électricité, de gaz, d’eau caude et de climatiseurs est arrivé en tête en termes de montant de nouveaux investissements. Il représentait environ 53,8% du total des nouveaux capitaux. L’a suivi le secteur de l’industrie manufacturière (37%).Parmi les 58 pays et territoires ayant eu des projets nouvellement autorisés en mai au Vietnam, Singapour était le plus grand investisseur avec plus de 4,3 milliards de dollars, devant Taïwan (Chine) avec 743 millions de dollars, la Chine avec 694 millions de dollars, Hong Kong (Chine) avec 500 millions de dollars, la République de Corée avec 441 millions de dollars, le Japon avec 221 millions de dollars.Le Vietnam, de son côté, a investi 161,9 millions de dollars dans 60 nouveaux projets à l’étranger. Il a également augmenté ses investissements dans 11 projets à l’étranger de 18,8 millions de dollars.Les investissements vietnamiens ont principalement été injectés dans l’industrie manufacturière (100,5 millions de dollars) ; le commerce de gros et de détail, la réparation de véhicules motorisés (31,4 millions de dollars). Les plus grands pays d’accueil étaient l’Allemagne (92,6 millions de dollars), les Etats-Unis (21,7 millions de dollars), le Myanmar (21,2 millions de dollars) et Singapour (18,9 millions de dollars). -VNA