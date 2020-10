Hanoi (VNA) – EurAsian Times s’est récemment penché sur le succès du Vietnam dans ses efforts d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), estimant que le pays d’Asie du Sud-Est pourrait devenir le prochain tigre asiatique.

Dans une usine de Samsung dans le chef-lieu de Phô Yên, province de Thai Nguyên. Photo: VNA

Le Vietnam est devenu une plaque tournante des IDE. Dans la course pour devenir un tigre asiatique, les IDE vietnamiens ont représenté en moyenne plus de 6% du PIB, ce qui est le ratio le plus élevé de tous les pays émergents, selon le stratège de l’américain Morgan Stanley, Ruchir Sharma, a-t-il écrit.Les données économiques récentes du pays montrent une croissance de 18% des exportations, avec un bond de 26% des venrtes d’ordinateurs/composants et de 63% des expéditions de machines/accessoires, a-t-il rapporté.Des politiques d’investissement favorables aux entreprises, des zones industrielles, une offre abondante de jeunes travailleurs (60% de la population) ont fait du Vietnam une destination attrayante pour les investisseurs lorsque les flux vers la Chine ont commencé à baisser, a-t-il expliqué.Selon EurAsian Times, le pays a connu un taux de croissance annuel de 10,4% et le record de l’année dernière de 16,12 milliards de dollars, soit une augmentation globale de 81%.Même au milieu de la crise du Covid-19, l’économie du pays est en bonne position car le gouvernement a introduit des allégements fiscaux, le report des paiements d’impôts et des redevances d’utilisation des terres pour les entreprises, amendant la Loi sur l’investissement et concluant l’Accord de libre-échange avec l’Union européenne (UE), a-t-il noté.Début juillet 2020, l’UE a supprimé 85% de ses droits de douane sur les produits vietnamiens, réduisant progressivement le reste au cours des sept prochaines années, tandis que des IDE d’une valeur supérieure à 12 milliards de dollars ont été enregistrés entre janvier et avril 2020.EurAsian Times a également estimé que le succès économique de pays comme la Chine et Singapour est en partie attribué aux IDE. La Chine a connu une augmentation des IDE de 11,15 milliards de dollars en 1992 à 290 milliards de dollars en 2013. – VNA