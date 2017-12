Un coin de la zone industrielle de Nhon Trach 1 à Dong Nai. Source : VOV

Dong Nai (VNA) - Malgré des conditions plus strictes et une politique d'attraction des investissements directs étrangers (IDE) plus sélective, la quantité de l'IDE versée à Dong Nai en 2017 est estimée à plus de 1,25 milliard de dollars, dépassant le plan fixé de 250 millions de dollars. En particulier, le capital décaissé a atteint 1,1 milliard de dollars, soit 88% du capital enregistré.Ces dernières années, dans l’attraction de l’IDE, la province de Dong Nai a privilégié les projets dans les hautes technologies, l’industrie auxiliaire, respectueux de l'environnement,…Les projets d'IDE à Dong Nai sont principalement venus de République de Corée, du Japon, de Singapour, d’Allemagne…Mai Van Nhon, directeur adjoint du Comité de gestion des zones industrielles de Dong Nai, a fait savoir qu’en investissant dans cette localité, les investisseurs ont témoigné d'une confiance à l'égard de la politique d'accompagnement de la province en leur faveur. -CPV/VNA