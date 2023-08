Photo d'illustration. Source: vneconomy.vn



Hanoi (VNA) – L'attraction des IDE, la consommation domestique et le tourisme sont considérés comme des doublures argentées de la croissance économique du Vietnam au cours des prochains mois de cette année, selon des experts.

Au cours des sept premiers mois de 2023, les investissements étrangers ont connu une hausse de 4,5%, tandis que le nombre d'arrivées internationales au Vietnam a augmenté de 6,5%. Le total des ventes au détail de biens et services de consommation a connu une progression de 10,4% en variation annuelle.

Le Vietnam a attiré jusqu’au 20 juillet près de 16,24 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), en hausse de 4,5% par rapport à la même période de l’an dernier, a fait savoir le ministère du Plan et de l’Investissement.

Selon Dô Nhât Hoang, chef l’Agence de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement, la hausse de nouveaux projets d’IDE et de fonds d’IDE ont montré la confiance en environnement d’investissement des investisseurs étrangers de petite et moyenne taille au Vietnam.

Durant les sept premiers mois de l’année, la balance commerciale a affiché un excédent commercial de 15,23 milliards de dollars.

Pendant ce temps, le tourisme au Vietnam a enregistré une forte reprise en juillet, attirant plus d'un million de visiteurs étrangers, soit une augmentation de 6,5 % par rapport au mois précédent. Au cours des sept premiers mois de cette année, le Vietnam a accueilli plus de 6,6 millions de visiteurs étrangers. Ce chiffre était 6,9 fois supérieur à celui de la même période l'an dernier.

Vu Tuân Anh, président de JCI Vietnam, a déclaré que les chiffres montrent la reprise visible du tourisme au Vietnam. Le tourisme a également contribué à stimuler la croissance des secteurs du transport et du commerce. Au cours des sept premiers mois, le secteur des transports a transporté plus de 2,6 milliards de passagers, marquant une augmentation de 15,8 % en glissement annuel. Parallèlement, plus de 1,3 milliard de tonnes de marchandises ont été transportées au cours de la période, soit une hausse de 15,3 % en glissement annuel.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours des sept premiers mois, les ventes au détail totales de biens et services de consommation ont augmenté de 10,4 % par rapport à la même période l'an dernier.

L'expert économique Ngô Tri Long a déclaré que la consommation domestique, l'investissement public et les exportations resteront les principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam dans les mois à venir. -VNA