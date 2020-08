Hung Yên (VNA) – Pour augmenter les ventes de ses produits agricoles au Vietnam et à l’étranger, la province de Hung Yên mise sur le bio et multiplie les campagnes de promotion.

La province de Hung Yên intensifie les activités de promotion du longane. Photo : baotainguyenmoitruong.vn

Un colloque réunissant coopératives agricoles, agriculteurs, entreprises exportatrices et grandes surfaces a été organisé le 31 juillet dans la province de Hung Yên. Son objectif : Augmenter les ventes des longanes et des produits de l’agriculture biologique de la province et multiplier les réseaux de distribution. Depuis quelques années, les longanes de Hung Yên sont proposés aux passagers de Vietnam Airlines.

Ngô Hông Minh, un responsable de la compagnie aérienne nationale, fait savoir: “En 2018, nous nous sommes rapprochés du service commercial de la province et avons décidé d’introduire le longane dans le menu de Vietnam Airlines. Cette spécialité est appréciée par nos passagers. Les longanes de Hung Yên répondent aux normes VietGap. Donc, il n’y a pas de souci”.

Le longane de Hung Yên est introduit dans le menu de Vietnam Airlines. Photo : baodautu.vn

Nguyên Quang Diên, salarié de la coopérative de longanes de Hung Yên, est fier de ce contrat. “Nous avons signé un gros contrat avec Vietnam Airlines. La production selon les normes VietGap est rentable”.

Pour promouvoir le longane auprès des consommateurs, les autorités de Hung Yên ont programmé diverses activités comme une fête des longanes, des visites de jardins de longaniers, une semaine des longanes à Hanoi, ou encore un concours des meilleurs longanes.

Selon les estimations, la production de longanes à Hung Yên en 2020 devrait atteindre les 11.000 tonnes, soit 3000 tonnes de plus qu’en 2019. La production d’oranges et de bananes a également augmenté significativement.

Aujourd’hui, Hung Yên se concentre sur la qualité de ses produits agricoles, comme l’explique le vice-président du comité populaire provincial Nguyên Minh Quang. “L’excellente qualité de nos produits nous permet de gagner la confiance des consommateurs et des distributeurs. Pour nous imposer sur le marché domestique et à l’étranger, nous avons décidé de veiller à ce que nos produits aient toujours une qualité irréprochable ».

Pour développer son réseau et maximiser ses ventes, l’Association des agriculteurs de Hung Yên a adopté une véritable stratégie marketing. Son président Nguyên Tuân Viêt affirme: “Depuis quelques années, nous organisons des programmes de promotion pour réunir les cultivateurs et les entreprises. Nous participons aux salons et faisons de la publicité sur les réseaux sociaux. Les produits les plus écoulés sont les fruits et les légumes”.

Hung Yên envisage d’organiser des opérations commerciales à l’étranger avec l’aide de la diplomatie commerciale et de labelliser ses produits. – VOV/VNA